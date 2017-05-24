, 77 просмотров В России начал работать сервис бесконтактной оплаты покупок с помощью смартфона Android Pay Слушать Система основана на базе платежного сервиса Google Wallet. Банки с оптимизмом оценивают перспективы Android Pay в России, так как большая часть смартфонов их пользователей работает на операционной системе Android, пишет ТАСС. Подобные системы действительно удобно использовать, - рассказал начальник Управления рекламы и PR СКБ-банка Андрей ЕрмоленкоСервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Samsung Pay были запущены в России осенью прошлого года.