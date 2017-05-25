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На организацию безопасности в метро Екатеринбурга выделили 211 миллионов рублей

Соответствующий документ появился на сайте госзакупок. Источник финансирования – собственные средства ЕМУП "Метрополитен". Организация, обеспечивающая безопасность в метро, должна будет круглосуточно реагировать на потенциальные угрозы. Судя по техническому заданию, в обязанности подрядчика будут входить разнообразные досмотры, проверки и сверки документов, выявление нарушителей. Отдельным пунктом значится поиск и обнаружение предметов и веществ, запрещённых к транспортировке, пишет портал Е1.