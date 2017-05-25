, 50 просмотров Руслан Соколовский выложил на своём YouTube-канале первое после ареста видео Называется оно "Ларин, ты не прав – Соколовский". В нём ловец покемонов ответил на критику другого видеоблогера Дмитрия Ларина. Соколовский рассказал о заключении, порассуждал о свободе и призвал своих фанатов больше читать и самостоятельно анализировать. "Я создавал свои ролики в критических и полемических целях, но объективно я перегнул палку в своём максимализме. Для меня за эти 8 месяцев изоляции многое изменилось. Для меня люди теперь делятся на справедливых и несправедливых, а никак не на атеистов и верующих. Я призываю вас ни в коем случае не брать с меня пример. Я хочу, чтобы вы думали своей головой", – говорит в видеоролике Соколовский. В конце записи он призывает всех жителей Екатеринбурга прийти на субботник в екатеринбургский хоспис, пишет Е1. Напомним, Руслана Соколовского приговорили к условному сроку на 3,5 года за оскорбление чувств верующих. Адвокат блогера обжаловал приговор.