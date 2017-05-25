, 66 просмотров Власти Екатеринбурга отчитались о доходах Самый богатый чиновник по итогам 2016 года - замглавы горадминистрации по вопросам капстроительства Алексей Белышев. Он заработал 33,5 млн рублей. В 2015 году его доход был гораздо ниже - 13,5 млн рублей, но и тогда он был самым богатым. Доход главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба - 3,19 млн рублей за 2016 год. Почти 2,5 млн заработал первый заместитель сити-менеджера Алексей Кожемяко. Доход замглавы горадминистрации по социальным вопросам - Михаила Матвеева составил 2,26 млн рублей. Замглавы по стратегическому планированию Андрей Корюков заработал порядка 1,70 млн рублей. Декларации городских чиновников изучал портал Znak.com.