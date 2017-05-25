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10:36, 25 мая 2017 ,  64 просмотра
В ЕСПЧ подадут жалобы задержанные участники митинга 26 марта в Екатеринбурге
11 активистов, которых оштрафовали на 10 тысяч рублей в городских судах за участие в несанкционированной антикоррупционной акции, подадут жалобу в ЕСПЧ в течение месяца. Они потребуют признать нарушение их конституционного права на свободу слова. По словам одного из адвокатов активистов Елены Макаровой, обратиться в ЕСПЧ молодые люди решили, потому что их апелляционные жалобы на решение районных судей Свердловский областной суд не удовлетворил, пишет Znak.com.
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