, 48 просмотров Уральские студенты завоевали бронзу в чемпионате по программированию Чемпионат проходил в Америке, в штате Южная Дакота. В нем участвовали 133 студенческие команды, 13 из них представляли Россию. Честь Урала защищали студенты УрФУ. Третье место екатеринбургская команда поделила со студентами Токийского университета, шведского Королевского технологического института и Корейского института передовых технологий. В прошлом году на чемпионате, который проходил в Пхукете, команда УрФУ завоевала серебро.