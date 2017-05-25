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Суд отправил одного из обвиняемых в избиении журналистов телеканала "Ермак" под домашний арест

Заключение применили в отношении сына директора автосервиса "АвтоMasster" Константина Лущикова. Молодого человека и его отца Бориса Лущикова обвиняют в нападении на съёмочную группу телеканала и юриста Ивана Волкова. Меру пресечения младшему Лущикову изменили, т.к он не явился в суд якобы из-за ОРВИ. Суд не поверил, врачи сделали вывод, что на заседании он мог присутствовать. Суд воспринял действия как попытку затягивания процесса. Рассмотрение дела неоднократно оттягивалось. Подсудимые своей вины не признают. Напомним, в июле 2016 года корреспонденты "Ермака" снимали сюжет об автосервисе. Иван Волков утверждал, что его там обманули – выставили счёт на 60 тысяч, но не поменяли ни одной детали. Когда съёмочная группа приехала к автосервису, их избили, пишет портал Е1.