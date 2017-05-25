, 45 просмотров Константин Киселёв выступил с лекцией в екатеринбургском штабе Алексея Навального Депутат городской Думы и политолог Киселёв прочитал лекцию на тему "Либерализм: сущность и история", но под конец выступление переросло в обсуждение его губернаторской кампании. Напомним, во вторник он заявил о желании участвовать в выборах главы региона. На вопрос с чего бы он начал свой губернаторский срок, Киселёв ответил: "Первое, что я сделаю на посту губернатора, - я кого-то уволю. Вопросы образования - это уже что-то от пиара". Под конец речь зашла о возможном участии в губернаторской кампании главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Киселёв высказал уверенность, что Ройзман муниципальный фильтр не пройдет. "Если пройдет, то надо, конечно, будет садиться и договариваться", - отметил он, добавив, что нужно муниципальный фильтр вообще отменить, пишет Znak.com.