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12:10, 25 мая 2017 ,  27 просмотров
Движение транспорта по улице Репина от Малышева до Крауля сегодня не стали перекрывать
Возникла небольшая заминка с документами, пишет портал 66.RU со ссылкой на пресс-службу горадминистрации. "ГИБДД держит на контроле вопрос перекрытия движения, о новых сроках мы сообщим позднее", - уточнили в мэрии. Напомним, изначально планировалось, что ограничения движения из-за ремонта дорог будут действовать с 25 мая по 6 июня. Когда движение все-таки перекроют, на некоторых перекрестках изменят режим работы светофоров и схемы движения некоторых маршрутов общественного транспорта.
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