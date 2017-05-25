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Авария на трассе Екатеринбург–Пермь накануне вечером чуть не унесла жизни четырех человек

Как рассказали в ГИБДД по Свердловской области, за рулём автомобиля ВАЗ-2112 был 25-летний парень. На большой скорости машина вылетела с проезжей части и опрокинулась. Все пассажиры, в том числе две школьницы, получили серьезные травмы. Сам водитель и один из пассажиров госпитализированы в состоянии комы. Представители ГИБДД отметили, что, судя по характеру травм пассажиров и водителя, никто из них не был пристегнут ремнями безопасности. В ходе медицинских экспертиз предстоит определить, в каком состоянии находился водитель.