, 26 просмотров В воскресенье в Екатеринбурге пройдет "Зеленый марафон" В прошлом году марафон попал в Книгу рекордов России, объединив 45 городов за один день. В этом году к акции присоединятся 54 города. Участники побегут дистанцию 4 км. Впервые в этом году к мероприятию в Екатеринбурге присоединятся инвалиды-колясочники. Организатором инклюзивного забега выступает "Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки "Родник". Организаторы отмечают, что зарегистрироваться для участия в марафоне можно непосредственно перед началом мероприятия 28 мая в месте его проведения - зоне отдыха рядом с ТРЦ "Радуга Парк". Для регистрации на детский забег нужно взять свидетельство о рождении ребёнка или его копию.