, 18 просмотров "УГМК-Холдинг" стал официальным партнёром Российской федерации баскетбола Соответствующий контракт уже подписан. Договор будет действовать в течение ближайшего олимпийского цикла. Напомним, что следующие летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Как отметил президент РФБ Андрей Кириленко, УГМК сделала очень многое для развития женского баскетбола в России. Он высказал надежду, что с таким партнером наша команда добьется высоких результатов на многих крупных турнирах – чемпионатах Европы и мира и, конечно, Олимпийских играх.