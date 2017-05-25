, 92 просмотра Врио губернатора Евгений Куйвашев пообещал разобраться со скандалом в исправительной колонии №5 Нижнего Тагила Напомним, несколько заключённых, а также бывший сотрудник учреждения сообщили о вымогательствах и пытках в ИК. В ходе своего визита в муниципалитет накануне агентству "Между строк" Евгений Куйвашев сказал, что разберется в ситуации, пока на это не было времени. Напомним, в начале мая заключённый ИК-5 Фарух Бердиев заявил, что ему пришлось вспороть себе живот, чтобы остановить многочасовое истязание со стороны надзирателей. В Управлении ФСИН России по Свердловской области пообещали проверить данные, и если они не подтвердятся, начать судебное разбирательство с заключенным за ложь.