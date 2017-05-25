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13:05, 25 мая 2017 ,  122 просмотра
Выставка вооружений в Нижнем Тагиле должна стать доступнее для жителей
Поручение повысить доступность правительству дал врио губернатора Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки в муниципалитет накануне, сообщает Департамент информполитики главы региона. Это позволит сохранить уральский бренд и существенно увеличить поток посетителей. Выставку будут развивать. Куйвашев отметил, что по договоренности с Минпромторгом ежегодно на полигоне будут походить демонстрационные показы военной техники и исторические реконструкции танковых баталий. При этом исключение деловой части программы позитивно скажется на увеличении зрительского интереса за счет повышения открытости мероприятия. Жители региона также могут вносить свои предложения по развитию выставки.
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