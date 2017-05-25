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В Первоуральске приставы арестовали станки для изготовления пластиковых окон на 1,5 миллиона рублей

Приставам поступил исполнительный лист о взыскании с фирмы налогов и сборов на сумму порядка 4 миллионов. В результате были арестованы счета оконной компании и имущество – вплоть до мелких бытовых приборов. Если в районный отдел УФССП не поступят деньги, всё будет пущено с молотка. Всего в Свердловской области в этом году по итогам 4 месяцев совместной работы налоговой службы и службы судебных приставов в консолидированный бюджет поступило почти 900 миллионов рублей, пишет Znak.com.