, 91 просмотр Туризм в Свердловской области попытаются сделать организованным Слушать К нам на событийные мероприятия приезжают жители соседних регионов, но в основном это самостоятельные туристы, которые не пользуются услугами туроператоров, - рассказала на пресс-конференции в "Интерфакс-Урал" директор Центра развития туризма области Эльмира Туканова. По её словам, организованный отдых удобнее и выгоднее для путешественников, также это позволит обеспечить площадки посетителямиВсего в этом году в Свердловской области пройдет около 120 событийных мероприятий. Например, фестиваль барбекю, Ural Music Night, "Ирбитская ярмарка".