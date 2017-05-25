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Представитель проекта "Глобальный маяк" просит не сносить екатеринбургскую телебашню, а сделать из нее достопримечательность к ЭКСПО

Александр Чмелёв написал открытое письмо врио губернатора Евгению Куйвашеву с предложением-просьбой сделать из башни маяк к "Экспо-2025", на проведение которого претендует Екатеринбург. Это предложение было выдвинуто ещё в период подготовки выставки "Экспо-2020". Сама тема "Экспо-2025" подсказывает, что настало время вернуться к рассмотрению этой идеи и сделать работу над ошибками, отмечает Чмелёв.