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Четыре человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в Екатеринбурге

Возможной причиной возгорания в переулке Джамбула стал костер, который развели рядом с домом, рассказали в областном управлении Следственного комитета. Пожар начался сегодня после 12:00. В тушении было задействовано 3 единицы техники. Важно было не допустить распространение огня на рядом стоящие жилые дома. В итоге пожар потушили в течение получаса. Были обнаружены четверо погибших: трое мужчин и одна женщина. В настоящее время ведется проливка и разбор сгоревшего дома.