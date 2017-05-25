, 65 просмотров Снять жильё в первые три месяца года можно было по рекордно низким ценам Слушать В первом квартале траты на аренду однокомнатной квартиры в среднем по России составили 38% от зарплаты – 13 тысяч 900 рублей. Об этом сообщили специалисты РАНХиГС со ссылкой на Росстат. Аренда жилья в этот период стала самой доступной с 2006 года. В первых кварталах предыдущих лет стоимость не опускалась ниже отметки 43% от зарплаты. В Екатеринбурге обвал цен на аренду произошёл ещё год назад, - рассказал генеральный директор агентства недвижимости "ДИАЛ" Александр ДмитриевЧто касается зарплаты, то в январе-феврале этого года в среднем по России она составила более 35 500 рублей в месяц, пишут "Известия".