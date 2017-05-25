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16:14
, 25 мая 2017
, 72 просмотра
В Екатеринбурге на Машинной-Щорса сгорел автомобиль
По словам одного из очевидцев, Audi сгорела полностью. Пострадавших, судя по всему, нет, пишет Е1. Как утверждают горожане, водитель успел покинуть авто. На место происшествия выезжали МЧС и скорая.
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