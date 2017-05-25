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16:19, 25 мая 2017 ,  96 просмотров
В Свердловской области машина сбила женщину с коляской, а потом водитель со своей женой избили пострадавшую
1,5 годовалый ребенок отделался синяками. Вопиющий случай произошел в селе Костино Алапаевского района. По словам пострадавшей, нападавшие были пьяны. Жертву держали за волосы, пинали по ногам и били по голове. В это время ребенок плакал в коляске. Все происходило на глазах у 12-летней дочери нападавших и прохожих. Когда одна из женщин решилась вступиться за жертву, агрессивная пара скрылась. Пострадавшая женщина обратилась к медикам, они зафиксировали у нее сотрясение мозга и синяки. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, по инциденту была проведена доследственная проверка. Выяснилось, что причиной побоев стал старый личный конфликт, пишет "Уралинформбюро".
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