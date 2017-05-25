, 58 просмотров Центробанк предложил изменить порядок расчета стоимости ОСАГО в зависимости от возраста и стажа Слушать Об этом пишет "Прайм". Регулятору это нужно, чтобы разграничить водителей, - рассказал председатель союза страховщиков Уральского региона "Белый соболь" Олег ЦыпулинВ соответствии с документом ЦБ, водители в возрасте от 16 до 24 лет со стажем до трех-четырех лет, а также в возрасте 25-29 лет со стажем до года смогут получить максимальный коэффициент 1,8. Скидка будет предложена водителям старше 30 лет и со стажем вождения больше трех-четырех лет.