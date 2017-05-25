, 63 просмотра Уралуправтодор определил график перекрытия свердловских дорог на ремонт Менять асфальт будут на Пермском, Челябинском, Тюменском трактах, а также на автодороге Екатеринбург–Шадринск–Курган. На проблемном Челябинском тракте в этом году капитально отремонтируют два участка, а в 2018–2019 годах ещё два. Полностью закрывать дорогу на время ремонта дорожники не будут. Трассу будут перекрывать по полосам, организовав реверсивное движение. Список федеральных трасс, где планируется капитальный и обычный ремонт публикует портал Е1. Капитально отремонтируют 5 участков трасс: 1. Пермский тракт с 338-го по 346-й километр. Сроки: с 21 апреля по 20 августа; 2. Пермский тракт с 169-го по 187-й километр. Сроки: 1-й этап с 1 июня по 20 октября, 2-й этап с 20 апреля по 30 сентября; 3. Челябинский тракт с 138-го по 143-й километр. Сроки: с 21 июня по 30 октября; 4. Челябинский тракт со 191-го по 194-й километр. Сроки: с 21 июня по 31 октября; 5. Екатеринбург – Шадринск – Курган с 46-го по 51-й километр. Сроки: с 21 мая по 31 октября. Обычный ремонт ждёт 5 участков дорог: 1. Пермский тракт с 276-го по 312-й километр. Сроки: с 21 апреля по 1 октября; 2. Пермский тракт с 312-го по 326-й километр. Сроки: с 21 мая по 20 октября; 3. Тюменский тракт с 23-го по 36-й километр. Сроки: с 5 июля по 30 ноября; 4. Тюменский тракт с 60-го по 80-й километр. Сроки: с 21 мая по 30 сентября; 5. Шадринск – Курган с 76-го по 81-й километр. Сроки: с 21 мая по 30 сентября. Также отремонтируют несколько участков Челябинского тракта, это развязки на 140-м, 158-м, 161-м, 179-м и 185-м км. Срок окончания работ – 1 октября.