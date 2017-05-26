, 70 просмотров Всё больше пассажиров отправляются из Кольцово в Сибирь и на Дальний Восток Слушать Восточные направления становятся для екатеринбургского аэропорта драйвером развития внутреннего рынка. Пассажиропоток этих рейсов растет в четыре раза быстрее, - рассказал специалист пресс-службы УК "Аэропорты Регионов" Алексей БелоусовСейчас на восточных направлениях работают шесть авиакомпаний. Некоторые из них выполняют транзитные рейсы, позволяющие с промежуточной посадкой добраться на одном самолёте из Екатеринбурга, к примеру, до Якутска, Владивостока или Петропавловска-Камчатского.