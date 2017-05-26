, 77 просмотров Начало ремонта проезжей части на улице Репина в Екатеринбурге вновь перенесли Слушать Движение на участке этой улицы между Малышева и Крауля закроют не сегодня вечером, как сообщалось ранее, а 2 июня в 22:00. Такое решение было принято на рабочей встрече начальника управления ГИБДД области Юрия Демина с представителями подрядчика и городской администрации. Было решено максимально сблизить даты перекрытия Репина и открытия перекрестка Мельникова и Татищева, рассказала нам инспектор по пропаганде ГИБДД региона Евгения БушмакинаПеред закрытием движения организаторы ремонта подготовятся: ограничат проезд большегрузного транспорта по окрестным улицам, запретят парковку на Ключевской, закончат работу на нескольких улицах в окрестностях Центрального стадиона. Перекрыть проезд по Репина городские власти изначально собирались еще 24 мая, но в ГИБДД не согласовали эти планы.