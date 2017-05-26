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Экс-руководитель ИК-46 и бывший начальник отдела безопасности колонии будут отбывать наказание в колонии строгого режима в Иркутске

Как сообщает Znak.com со ссылкой на собственный источник информации, Илья Чикин и Евгений Панов, которые избили до смерти заключенного Агбарали Агбаралиева, будут этапированы в колонию №3. В этом учреждении отбывают сроки за тяжкие преступления бывшие силовики, судьи и прокуроры. Осужденные занимаются производством обуви для российской армии. Всего по делу о смерти заключенного были осуждены четыре сотрудника колонии в Невьянске.