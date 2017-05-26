, 61 просмотр Екатеринбуржцы за аренду квартир с мебелью платят на 2 000 рублей больше Слушать Это выяснили аналитики портала N1.RU, в мае они проанализировали около 5 тысяч подобных объектов в уральской столице. Аренда квартир с мебелью и холодильником на 11,5 % дороже, чем жильё, в котором нет никаких предметов обихода, - рассказала руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия ГринёваВ микрорайоне "Вокзальный" сейчас все предложения для аренды - это квартиры с мебелью. Похожая ситуация в центре и на Втузгородке. А жильё без мебели чаще всего сдают в микрорайонах "Парковый" и "Широкая речка".