, 81 просмотр В России хотят упросить таможенный контроль Слушать Правительство планирует сократить в несколько раз время процедуры контроля экспорта и построить логистические хабы, которые позволят осуществлять оформление товара за 15 минут. Такие меры содержатся в плане действий правительства на 2017–2025 годы. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на два источника, которые знакомы с содержанием документа. Таможенный контроль сейчас действительно проходит долго, но до 15 минут его невозможно будет сократить, - рассказал генеральный директор Евро-Азиатского таможенного оператора Юрий ДворныйТакже правительство внесло в свой план возврат НДС предприятиям-экспортерам в течение 14 дней. Сейчас эта процедура занимает до полугода.