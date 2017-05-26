, 126 просмотров Единственный пригодный для купания водоем в окрестностях Екатеринбурга – Шарташ Заходить в воду безопасно только на восточном берегу озера, к такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора. Второй водоем, в котором можно купаться, находится в Тавдинском районе – это озеро Щучье, сообщили Е1 в пресс-службе областного управления надзорного ведомства. Нижнеисетский пруд на Химмаше и водоем Спартак на Елизавете проверку не прошли. Решения о состоянии Верх-Исетского пруда еще нет. Всего в области 105 водоёмов, только по поводу 8 из них Роспотребнадзор получил обращения от распорядителей.