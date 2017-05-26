Сообщения
БлогиНовостиИнтервьюОпросыПрограммыРеклама Слушать радио
13:59, 26 мая 2017 ,  126 просмотров
Единственный пригодный для купания водоем в окрестностях Екатеринбурга – Шарташ
Заходить в воду безопасно только на восточном берегу озера, к такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора. Второй водоем, в котором можно купаться, находится в Тавдинском районе – это озеро Щучье, сообщили Е1 в пресс-службе областного управления надзорного ведомства. Нижнеисетский пруд на Химмаше и водоем Спартак на Елизавете проверку не прошли. Решения о состоянии Верх-Исетского пруда еще нет.  Всего в области 105 водоёмов, только по поводу 8 из них Роспотребнадзор получил обращения от распорядителей.
Версия для печати
Подписаться на новости
БЛОГИ
Николай Коляда драматург, режиссёр, писатель
Я смотрю сейчас на Василину, на этом видео из Канн, и так радуюсь
Я весь вечер думаю о Василине. Мне невозможно приятно. Я даже рюмочку выпил за ее здоровье и за её...
26 мая , 97 просмотров
БЛОГИ
Евгений Енин Обозреватель телекомпании "Четвертый канал"
Никогда не понимал смысл массовых амнистий
Индивидуальная понятна - раскаялся, исправился. Но массовые да еще к датам? Не будем про нарушения ...
26 мая , 42 просмотра
БЛОГИ
Лариса Бузунова Директор фонда "Город.Pro"
Ознакомилась со всеми документами по храму на воде, что опубликовала мэрия на своем сайте
С такими файлами защитников пруда станет гораздо больше и ничего не надо доказывать. Просто копир...
26 мая , 92 просмотра
СМИ2
АНОНСЫ
29 мая "Разворот на Екатеринбург" В прямом эфире - после 13:00. Отправляйте ваши комментарии в эфир при помощи WhatsApp, Viber и SMS +7 903 76 76 914.
Задать вопрос
29 мая "Утренний разворот на Екатеринбург" В прямом эфире после 9:30. Отправляйте ваши комментарии в эфир при помощи WhatsApp, Viber и SMS +7 903 76 76 914.
Задать вопрос
СМИ2
АРХИВ НОВОСТЕЙ МАЙ 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        
Микрохирургия
УА
ОПРОСЫ
Каким должно быть наказание за участие детей в митингах?
Число проголосовавших: 34
25 мая
Диал
КонтактыО насВакансии Нашли опечатку? Выделите фрагмент и отправьте нажатием Ctrl+Enter.
© 2017 «Эхо Москвы»
Екатеринбург, пр. Ленина, 41, mail@echoekb.ru
Телефоны: (343) 371-54-86, 371-33-43, 371-35-43
Политика конфиденциальности.
Отправить новость
ФИО *
E-mail *
Текст новости *
Приложить файл
* поля, обязательные для заполнения
Написать письмо
Адресат *
ФИО *
E-mail *
Телефон *
Текст письма *
* поля, обязательные для заполнения
Отправить резюме
Адресат *
ФИО *
E-mail *
Телефон *
Текст письма *
* поля, обязательные для заполнения
Подписаться на новости
ФИО *
E-mail *
* поля, обязательные для заполнения
Задать вопрос
ФИО *
E-mail *
Текст вопроса *
* поля обязательные для заполнения
Задать вопрос
ФИО *
E-mail *
Текст вопроса *
* поля, обязательные для заполнения
Заявка на рекламную кампанию
Контактное лицо *
Компания *
E-mail *
Телефон *
Дополнительные сведения
* поля, обязательные для заполнения