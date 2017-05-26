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14:13
, 26 мая 2017
, 67 просмотров
В Екатеринбурге на улице Амундсена почти остановилось движение транспорта из-за застрявшей фуры
Грузовик перегородил трассу в окрестностях с Объездной, фура стоит поперек проезжей части. По данным "Яндекс.Пробки", скорость движения на этом участке не превышает 7 километров в час.
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