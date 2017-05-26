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Руслан Соколовский исполнил требование суда и удалил со своего канала на YouTube оскорбительные для верующих ролики

Всего он должен был стереть 9 сюжетов, пишет URA.RU. Приговор суда еще не вступил в силу, но Соколовский решил исполнить его заранее. Блогера приговорили к 3,5 годам заключения условно, его защита оспаривает решение. Соколовский прославился как ловец покемонов – он стал фигурантом уголовного дела после того, как снял видео об охоте на покемонов в Храме-на-крови. Приговор ему вынесли в Екатеринбурге две недели назад. Соколовский накануне должен был отправиться в Москву для съемок на телеканале "Дождь", но судья его не выпустила из Екатеринбурга, так как он находится под подпиской о невыезде.