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14:40, 26 мая 2017 ,  161 просмотр
Главный поединок большого вечера боев без правил в ДИВСе продлился всего 39 секунд
Накануне там прошли соревнования по MMA из серии Fight Nights. Гвоздем программы была встреча бразильца Диего Брандау и россиянина Венера Галиева. Российскому бойцу уже 41 год, Брандау – 29. Молодость взяла верх над опытом – Галиев пропустил удар в голову, а затем еще серию ударов. После этого рефери остановил бой. После поражения Галиев заявил, что подумает над целесообразностью продолжения карьеры, пишет Znak.com.
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