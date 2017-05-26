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Главный поединок большого вечера боев без правил в ДИВСе продлился всего 39 секунд

Накануне там прошли соревнования по MMA из серии Fight Nights. Гвоздем программы была встреча бразильца Диего Брандау и россиянина Венера Галиева. Российскому бойцу уже 41 год, Брандау – 29. Молодость взяла верх над опытом – Галиев пропустил удар в голову, а затем еще серию ударов. После этого рефери остановил бой. После поражения Галиев заявил, что подумает над целесообразностью продолжения карьеры, пишет Znak.com.