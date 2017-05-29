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В Верхней Пышме второй раз подряд досрочно сложил полномочия градоначальник

На сегодняшнем заседании городской думы сити-менеджер Владимир Чирков неожиданно объявил, что уходит с поста по личным причинам. Он попросил не искать подтекст в этом решении – передает Znak.com слова неназванного очевидца этого события. Владимир Чирков возглавил администрацию Верхней Пышмы в мае 2014 года, он сменил на этой должности Владимира Корякина. Предшественник Чиркова прекратил работу раньше срока из-за проблем со здоровьем. Исполнять обязанности руководителя администрации города будет первый заместитель Чиркова Иван Соломин. В ближайшее время дума городского округа назначит конкурс на замещение вакантной должности.