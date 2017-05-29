, 167 просмотров Власти легализуют летнюю уличную торговлю в Екатеринбурге В правительстве области готовят постановление, которое урегулирует правила работы продавцов мороженого, кофе, горячей кукурузы и других напитков и фастфуда. Как выяснилось, до сих пор порядок размещения нестационарных объектов торговли в Екатеринбурге отсутствовал и предпринимателям с чиновниками мэрии приходилось идти на различные юридические ухищрения, чтобы легализовать свою работу. В Министерстве агропромышленного комплекса рассказали, что разрабатывают схему по размещению точек нестационарной торговли, пишет Znak.com.