, 94 просмотра 12 июня в центре Екатеринбурга пройдет праздничный концерт "Хором славим Россию" Об этом пишет Znak.com со ссылкой на источник в правительстве Свердловской области. В прошлом году концерт занял Исторический сквер и Площадь Труда. На набережной также пройдет Марш гражданских активистов. Время подачи заявок не уточняется. По закону, заявка на согласованный митинг подается не ранее 15 и не позднее 10 дней до проведения мероприятия. В связи с этим волонтеры штаба Алексея Навального утром отнесли 9 уведомлений о проведении в День России митинга против коррупции в Екатеринбурге, они предложили несколько площадок.