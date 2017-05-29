, 91 просмотр Реальные доходы россиян опустились до рекордно низких за этот кризис значений Слушать Об этом говорится в обзоре Внешэкономбанка. По его данным, масштабное падение доходов в апреле этого года к апрелю 2016-го, о котором отчитался Росстат, привело к тому, что они опустились до уровней 2009 года. Доходы действительно падают, - считает финансовый аналитик Виталий Калугин. И, по его мнению, ожидать их роста не стоитПрезидент Владимир Путин в мае заявил, что реальные доходы россиян начали постепенно повышаться. По данным Росстата, в апреле они выросли на 2% по сравнению с мартом. Однако данные ВЭБа показывают сокращение реальных доходов на 4,9% месяц к месяцу с поправкой на сезонность.