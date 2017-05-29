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В фонде "Город без наркотиков" может поменяться руководитель

Завтра общественника Тимофея Жукова представят в качестве вице-президента фонда. Ему всего 23 года, он подтверждает, что вскоре может возглавить фонд. Нынешний президент "Города без наркотиков" Андрей Кабанов не отрицает вероятность такого развития событий. Кабанов сказал: "Все ищут, кому передать власть, даже Путин. У Тимофея есть все возможности возглавить фонд". Жуков надеется, что с ним в фонд придут новые люди, по его словам, сейчас в оперативных совещаниях фонда постоянно принимают участие 12-13 человек, пишет Znak.com.