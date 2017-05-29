, 102 просмотра Вкладчики банков с отозванной лицензией смогут сами выбрать банк для страхового возмещения Слушать Об этом заявил глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев, пишет "ТАСС". Сейчас АСВ устанавливает банки-агенты на конкурсной основе из списка кредитных организаций, которые входят в систему страхования вкладов. Для вкладчиков это, безусловно, позитивное изменение, - считает доктор экономических наук Максим МарамыгинПо словам Исаева, если вкладчик сам будет выбирать кредитную организацию, у региональных банков появится реальный простор для деятельности.