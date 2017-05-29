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16:14
, 29 мая 2017
, 111 просмотров
Во время проведения капитального ремонта дома в Екатеринбурге погиб строитель
Мужчина упал с четырехэтажного дома на Куйбышева 48/2. Следователи выясняют обстоятельства происшествия. В ТСЖ рассказали, что капремонт продолжается с конца апреля, пишет Е1.
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