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Во время проведения капитального ремонта дома в Екатеринбурге погиб строитель

Мужчина упал с четырехэтажного дома на Куйбышева 48/2. Следователи выясняют обстоятельства происшествия. В ТСЖ рассказали, что капремонт продолжается с конца апреля, пишет Е1.