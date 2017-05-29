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16:49, 29 мая 2017 ,  79 просмотров
В Екатеринбурге осенью проведут Общероссийский форум "Города России 2030: перекрестки возможностей"
Постановление о проведении мероприятия, на котором обсудят стратегию развития Екатеринбурга, подписал глава администрации города Александр Якоб. Оргкомитет в ближайшее время разработает программу по подготовке и проведению форума. Среди  прочего на форуме презентуют концепцию развития жилых микрорайонов Екатеринбурга до 2035 года, которая включает планы по расселению жителей, сообщает информационный портал Екатеринбурга.
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