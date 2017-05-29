, 79 просмотров В Екатеринбурге осенью проведут Общероссийский форум "Города России 2030: перекрестки возможностей" Постановление о проведении мероприятия, на котором обсудят стратегию развития Екатеринбурга, подписал глава администрации города Александр Якоб. Оргкомитет в ближайшее время разработает программу по подготовке и проведению форума. Среди прочего на форуме презентуют концепцию развития жилых микрорайонов Екатеринбурга до 2035 года, которая включает планы по расселению жителей, сообщает информационный портал Екатеринбурга.