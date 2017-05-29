, 144 просмотра Журнал "Forbes" назвал гендиректора УГМК Андрея Козицына вероятным кандидатом в губернаторы Свердловской области Его основным соперником, по версии издания, станет мэр города Евгений Ройзман. Об этом сказано в публикации на сайте издания. "Forbes" ссылается на исследование фонда Социум, который по итогам опроса общественного мнения оценил шансы Козицына на победу в губернаторской гонке как высокие. При этом о Евгении Куйвашеве – кандидате от партии власти – в статье не упоминается, равно как и о других претендентах, кроме Ройзмана, пишет "Политсовет". Сам Андрей Козицын о намерении возглавить область не высказывался.