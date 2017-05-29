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Свердловский областной суд изменил приговор экс-директору страховой компании "Северная казна" Александру Меренкову

В марте этого года известного предпринимателя Октябрьский суд признал виновным в фальсификации финансовых документов учета и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Меренков вину не признал, его апелляция удовлетворена частично. Обвинения в мошенничестве с него сняли за отсутствием состава преступления, а за фальсификацию документов назначили год и месяц пребывания в колонии-поселении. В декабре 2015 года Центробанк ввёл временное управление в страховой компании «Северная казна", а вскоре приостановил действие лицензии страховой компании, которая была одной из самых крупных в регионе.