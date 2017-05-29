, 91 просмотр Продажи собственных торговых марок ритейлеров растут вдвое быстрее, чем вся современная торговля Частные марки покупатели уже не воспринимают как дешевый аналог известных брендов. В апреле этого года 84% россиян признались, что регулярно покупают частные марки. При этом 31% потребителей отметили, что за последние три месяца их интерес к СТМ возрос, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследования Nielsen. Увеличению спроса на частные марки способствует не только их низкая цена и подорожание аналогичных продуктов под известными брендами, но также расширение ассортимента товаров под СТМ и улучшение их качества. В связи с такими тенденциями российские ритейлеры скоро будут привлекать знаменитостей, блогеров и социальные сети для продвижения, считают эксперты. Так давно делают европейские сети.