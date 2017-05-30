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На Юго-Западе в Екатеринбурге в результате опресcовок произошел порыв трубы

Трубу прорвало рядом с домом №148 и автомойкой по адресу Громова, 146 а. Горячая вода затопила не только улицу. Машины проезжали в облаке пара. Затопило автомойку. В здании находится, кроме самой мойки, шиномонтаж и магазин запчастей. Вода хлынула в помещение, где мойщики отдыхали после смены, и сдвинула панель. Как рассказали сами мойщики, их спасло только то, что они были в резиновых сапогах. Однако, по их словам, все равно ноги обожжены кипятком, пишет Е1. Напомним, в этом году в Екатеринбурге планируют провести опрессовки в два этапа – второй состоится с 11 по 14 июля.