, 25 просмотров Полицейские, задержавшие мальчика, который читал Шекспира, поступили непрофессионально – считает Евгений Ройзман Слушать По его мнению, правоохранителям нужно извиниться перед ребёнком и его родителями. Об этом глава Екатеринбурга рассказал в эфире нашей радиостанции26 мая в центре Москвы задержали 10-летнего мальчика. Сначала в полиции сказали, что ребёнок попрошайничал, и поэтому его забрали в отделение. После правоохранители заявили, что мальчика задержали, т.к он был на улице без присмотра взрослых. История вызвала большой резонанс. В Москве прошли пикеты - активисты потребовали проверить действия полицейских. Также на Change.org появилась петиция с требованием уволить сотрудников МВД, которые задержали мальчика.