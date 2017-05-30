, 47 просмотров На Урале продолжают появляться новые жертвы клещей Однако их число гораздо меньше, чем в прошлом году. Сейчас на территории Свердловской области зарегистрировано порядка 10 300 пострадавших от присасывания клещей, сообщают в Роспотребнадзоре региона. Этот показатель в 1,5 раза ниже среднего многолетнего уровня. С предварительным диагнозом клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 38 человек. С диагнозом боррелиоз - 103 человека. Превышен среднеобластной показатель по числу покусов в Пышминском, Талицком, Тугулымском, Рефтинском, Ирбитском городских округах, в Каменске-Уральском.