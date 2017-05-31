, 58 просмотров

В индустриальном парке "Богословский" в Краснотурьинске приступили к строительству первой очереди промышленного бизнес-инкубатора

Его площадь составит почти 1,5 тысячи квадратных метров. Бизнес-инкубатор будет состоять из административно-бытовых и производственных помещений под цеха, склады и офисы, рассказали в Департаменте информационной политики губернатора Свердловской области. Здание будет иметь четыре обособленные секции и промышленные ворота. Здесь разместятся малые и средние предприятия. Они смогут арендовать площади, бесплатно присоединиться ко всем инженерным сетям, использовать инфраструктуру индустриального парка и льготы территории опережающего развития. Сдать объект планируется уже в сентябре 2017 года. К самому "Богословскому" на сегодняшний день подведены основные коммуникации. Завершат инфраструктуру к началу 4 квартала этого года. Однако уже сейчас резиденты могут выйти на площадку для строительства производств.