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Первый заместитель губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов прокомментировал подготовку к антикоррупционному митингу в Екатеринбурге

Акция назначена на День России, 12 июня. По словам Тунгусова, Министерство общественной безопасности получило 9 заявок от представителей местного штаба оппозиционера Алексея Навального. Тунгусов на заседании правительства выразил надежду, что митинги пройдут в рамках закона на согласованных площадках. "Мы будем стремиться к тому, чтобы День России в Свердловской области был по-настоящему массовым праздником. Поэтому прошу органы исполнительной власти активно содействовать общественным объединениям" - цитирует Тунгусова портал Znak.com. Заявки на проведение акции против коррупции в Екатеринбурге представители штаба Навального направили 29 мая.