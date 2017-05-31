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Каждый второй житель Екатеринбурга хочет узнать размер зарплаты своих коллег

Каждый четвертый уже знает, сколько получают его коллеги. Считается, что открытая информация о зарплатах сотрудников повышает конкуренцию в коллективе. Это может стимулировать к лучшей работе. Но с другой стороны повышает вероятность интриг в коллективе. Поэтому в России немногие компании официально открывают зарплатные ведомости. Это данные портала Зарплата.ру. Каждый третий респондент радуется, если их коллег повышают по службе. Расстраиваются из-за такого хода событий 13% горожан.