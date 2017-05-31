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62 екатеринбургских архитектора обратились к руководству Екатеринбурга с просьбой не согласовывать проект строительства храма-на-воде

Письмо адресовано мэру Евгению Ройзману. Архитекторы называют Городской пруд единственным открытым пространством города, где раскрываются перспективы исторической и современной застройки. Абсолютно недопустимо засыпать часть пруда для строительства чего бы то ни было, - говорится в письме. Его текст разместила на своей странице в Facebook архитектор Нина Левкоева. В середине мая на сайте администрации Екатеринбурга был опубликован проект разрешения на сооружение искусственного острова на пруду для строительства храма. Весной противники строительства храма провели две массовые акции протеста.